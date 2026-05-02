Circhi con animali in città l' attacco degli attivisti al Comune | Basta spettacoli della sofferenza

Un gruppo di attivisti ha consegnato una richiesta formale all'amministrazione comunale di San Severo, chiedendo di sospendere le autorizzazioni per i circhi con animali che si svolgono in città. La richiesta si basa sulla convinzione che tali spettacoli rappresentino una forma di sofferenza e siano in contrasto con le norme europee sulla tutela degli animali. L'iniziativa è sostenuta da un'associazione che si occupa di sensibilizzazione e tutela animale.

Non è solo una questione di intrattenimento, ma di civiltà e rispetto delle norme europee. Così, il gruppo Attivismo by Progetto Vegan ha presentato una richiesta formale alla Amministrazione comunale di San Severo per chiedere di fermare le autorizzazioni per gli spettacoli circensi che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Anche Taranto dice “no” ai circhi con animali: la mozione del ComuneIl Consiglio comunale della città di Taranto ha approvato all'unanimità una mozione in cui si chiede al Governo di dare attuazione alla legge delega... "Stop al circo con animali": la manifestazione degli attivisti a SalernoSi è svolta ieri, a Salerno, una manifestazione pacifica organizzata dalle sigle Salerno Animal Save e Napoli Animal Save per protestare contro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Circhi con animali in città, l'attacco degli attivisti al Comune: Basta spettacoli della sofferenza; Inghilterra: divieto di animali selvatici nel circo; Taranto dice NO agli animali nei circhi e sollecita il Governo a vietarli definitivamente; Anche Taranto dice no ai circhi con animali: la mozione del Comune. L’ultimo spettacolo, il docufilm sul circo: storie di riscatto di animali vissuti in cateneStrano destino lega il nome Elsa, i leoni e la libertà. Nel 1966, un film epocale Nata libera (Born Free), diventato un vero cult tra i cinefili green, raccontava la storia di Elsa una giovane ... repubblica.it Animali selvatici nei circhi? Va in scena l’Ultimo SpettacoloIl primo docu-film prodotto dalla Lega anti vivisezione ricostruisce dieci anni di battaglie. A partire dalla mobilitazione della Lav di Cagliari Settanta minuti per raccontare dieci anni di battaglie ... vita.it Josi Della Ragione sindaco di Bacoli Stop ai circhi con animali! Sono stato scelto dalla LAV tra i candidati nazionali del Premio Animal Awards 2026. Ed è un grande orgoglio. È tra le associazioni più importanti in Italia per la tutela degli animali. Tra le più a - facebook.com facebook