Roma, 16 luglio 2026 – "La Seleccion non accetta un no come risposta, rifiuta la resa, rigetta la forza del rivale. Si ribella a pronostici contrari e indirizzi avversi, fortificando la portata della missione, intensificando la spiritualità di un gruppo speciale". È solo una parte del monologo di Lele Adani che va in scena dopo che la ‘sua’ Argentina ha rimontato l’Inghilterra vincendo 2-1 la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Un crescendo di emozioni sul finale di una partita da brividi che ha letteralmente mandato in visibilio il commentatore Rai, ex difensore, da sempre noto per le telecronache animate e colorite. Daniele Adani, 51 anni e 195 presenze in A, commentatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adani in delirio per la vittoria dell’Argentina. Piovono le critiche alla telecronaca: “Urla paraumane, basta”

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