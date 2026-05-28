Maria De Filippi è stata annunciata come possibile co-conduttrice di Sanremo 2027 insieme a Stefano De Martino. La decisione deriva da un piano del nuovo direttore artistico del festival, che prevede la presenza di entrambe come figure di rilievo. La proposta è ancora in fase di discussione e non è stato ufficializzato nulla. La partecipazione di De Filippi e De Martino non è stata confermata né ufficializzata.

Maria De Filippi potrebbe condurre una serata del Festival di Sanremo insieme a Stefano De Martino, che è stato nominato come nuovo direttore artistico. Non ci sono ancora informazioni ufficiali e al momento De Martino sembra essere concentrato molto sulla preparazione del Festival. Lo si vede partecipare a concerti, dai più famosi a quelli underground, e incontrare addetti del settore musicale. Attenzione anche all’ex compagna Belen Rodriguez e al figlio Santiago. Maria De Filippi a Sanremo Più che di indiscrezioni si tratta di voci sulla speranza di vedere sullo stesso importante palco Maria De Filippi e Stefano De Martino, che attraverso il talent Amici ha mosso i primi passi in televisione nel lontano 2009. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maria De Filippi a Sanremo 2027 con Stefano De Martino, il piano del direttore artistico sul nuovo Festival

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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