Per il Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino è stato indicato come possibile conduttore e si discute della presenza di Maria De Filippi come co-conduttrice. I preparativi per l’evento sono in corso, ma non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei presentatori. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane. La coppia, già nota nel panorama televisivo, potrebbe condividere il palco dell’edizione successiva.

Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo e Stefano De Martino sembra deciso ad avere al suo fianco Maria De Filippi. Da tempo sarebbero iniziate delle trattative tra le due parti e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero ora giunte in una fase avanzata. Maria De Filippi a Sanremo 2027 con Stefano De Martino. Secondo alcuni rumors riportati dall’ Adnkronos, la conduttrice Mediaset sarebbe pronta ad affiancare Stefano De Martino almeno per una serata all’Ariston. Ne aveva già parlato il settimanale Gente lo scorso marzo ma ora pare che la trattativa sia ad un buon punto. Un’apparizione che avrebbe il sapore di una consacrazione pubblica e televisiva per il nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino a Sanremo 2027, “Maria De Filippi sempre più certa”

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Stefano De Martino e Maria De Filippi Un Duo per Sanremo 2027

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