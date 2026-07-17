Le prove Invalsi mostrano difficoltà in matematica e italiano, mentre l’inglese registra un miglioramento. La dispersione scolastica tra i 18-24 anni è scesa al 7,3% nel 2026, rispetto al 14,5% del 2018. Il numero di giovani con al massimo la terza media che non frequentano più scuola ha raggiunto il minimo storico.

Dispersone scolastica in diminuzione, tanto da raggiungere il minimo storico (dal 14,5% dei 18-24enni che avevano al massimo la terza media e che non stavano frequentando una scuola nel 2018 si è scesi al 7,3% del 2026): la buona notizia, da consolidare, che emerge nell’ultimo Rapporto Invalsi. Un risultato che porta con sé nuove complessità da gestire in una scuola che non si è lasciata ancora alle spalle “ l’effetto Covid “, con risultati ancora lontani dai livelli del 2019 anche in Lombardia. Con un’eccezione però, che “parla“ inglese. Inquadrando i risultati nelle scuole della regione, in seconda elementare il punteggio degli studenti lombardi in Italiano è di 191. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le prove Invalsi sotto la lente. Matematica e Italiano, che fatica. Ma Inglese viaggia controcorrente

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