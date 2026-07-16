Prove Invalsi media | Italiano cala dal 59% al 57% Matematica stabile al 55% Divario Nord-Sud di 15-20 punti in Matematica Inglese positivo con l’83% in Reading
Le prove Invalsi 2026 hanno coinvolto circa 520.000 studenti di scuola secondaria di primo grado, con una partecipazione del 99,7%. La media in Italiano è scesa dal 59% al 57%, mentre in Matematica si è mantenuta stabile al 55%. In Inglese, il risultato positivo si conferma con l’83% di studenti che hanno raggiunto una buona performance in Reading. Si registra ancora un divario di 15-20 punti tra Nord e Sud in Matematica.
Le rilevazioni INVALSI 2026 hanno coinvolto 520.000 studenti della scuola secondaria di primo grado, con una percentuale di partecipazione del 99,7%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Le prove INVALSI relative all’anno scolastico 2025-26 hanno coinvolto complessivamente 2,4 milioni di studenti. La scuola primaria ha registrato la partecipazione di 803.000 alunni, la secondaria di primo grado di 520.000 studenti, la seconda classe della se facebook
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