Prove Invalsi media | Italiano cala dal 59% al 57% Matematica stabile al 55% Divario Nord-Sud di 15-20 punti in Matematica Inglese positivo con l’83% in Reading

Le prove Invalsi 2026 hanno coinvolto circa 520.000 studenti di scuola secondaria di primo grado, con una partecipazione del 99,7%. La media in Italiano è scesa dal 59% al 57%, mentre in Matematica si è mantenuta stabile al 55%. In Inglese, il risultato positivo si conferma con l’83% di studenti che hanno raggiunto una buona performance in Reading. Si registra ancora un divario di 15-20 punti tra Nord e Sud in Matematica.

Le rilevazioni INVALSI 2026 hanno coinvolto 520.000 studenti della scuola secondaria di primo grado, con una percentuale di partecipazione del 99,7%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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