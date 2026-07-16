Prove Invalsi primaria per Matematica -10% rispetto al 2019 Italiano stabile ma sotto i livelli pre-pandemici Inglese in crescita al 91%

Notizia in breve

Le prove Invalsi della scuola primaria del 2026 hanno coinvolto circa 803.000 studenti, con risultati differenti tra le materie. In matematica si registra una diminuzione del 10% rispetto al 2019, mentre l’italiano rimane stabile ma sotto i livelli pre-pandemici. L’inglese mostra una crescita, raggiungendo il 91%. I dati riguardano le classi seconde e quinte e sono stati raccolti attraverso le rilevazioni ufficiali.