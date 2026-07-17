Le prime prove di Sarri | Zalewski e Samardzic mezzali l’alternativa 4-2-3-1 e un tridente ideale

Le prime indicazioni tattiche di Maurizio Sarri prevedono Zalewski e Samardzic come mezzali, con un possibile utilizzo di un modulo 4-2-3-1. Si lavora anche su un tridente offensivo considerato ideale. La squadra sta iniziando a delineare le proprie linee di gioco, ma non sono ancora definiti tutti i dettagli. Sarri sta sperimentando diverse soluzioni e non sono stati ancora stabiliti i moduli definitivi. La fase di adattamento richiederà ulteriori allenamenti e partite amichevoli.

Partiamo da un assunto: per avere una chiara idea di quella che sarà l’Atalanta di Maurizio Sarri ci vorranno tempo e pazienza. Sia perché una rivoluzione di mentalità tattica, gioco e filosofia ha bisogno di tempo, sia perché con la rosa al completo il tecnico nerazzurro ci potrà lavorare forse dall’ipotetico trofeo Bortolotti nei dintorni di Ferragosto, immaginando che i rientri dai nazionali si concretizzino tra fine luglio ed inizio agosto, più il tempo necessario per acquisire una condizione fisica accettabile. E non si parla di un ristretto gruppo, ma di sette potenziali titolari in un undici-tipo, più il lungodegente Hien. leggi anche. La presentazione Le idee di Sarri: “Porto una filosofia nuova, voglio una squadra che sposi il mio pensiero”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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