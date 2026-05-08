Lazio-Inter Sarri contro Chivu per le prove della finale di Coppa Italia | il pronostico

In vista della finale di Coppa Italia, Lazio e Inter si preparano a sfidarsi in due incontri nel giro di cinque giorni. L'allenatore biancoceleste ha scelto un modulo tattico diverso rispetto a quello adottato contro la stessa squadra in campionato, mentre il vice allenatore nerazzurro si concentrerà sulle prove di assetto e strategie. I match si svolgeranno in due stadi diversi, con la prima gara in casa della Lazio e la seconda in trasferta per l'Inter.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per un curioso gioco del calendario, le due squadre si affronteranno due volte nel giro di cinque giorni: ma la seconda sfida varrà un trofeo All'Olimpico, nella 36ª giornata del campionato di serie A, va in scena un Lazio-Inter che si riproporrà sempre nello stesso stadio mercoledì 13 maggio come finale di Coppa Italia. Un anticipo, dunque, in cui Sarri e Chivu cercheranno di non scoprire le loro carte. E allora valutiamo pronostico e quote di Lazio-Inter in programma sabato 9 maggio alle ore 18. L'Inter si presenterà allo stadio Olimpico con lo scudetto appena conquistato sul campo grazie al successo contro il Parma (2-0). E' stato trionfo di Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra per il titolo numero 21 del club.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio-Inter, Sarri contro Chivu per le prove della finale di Coppa Italia: il pronostico Notizie correlate Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Laziodi Redazione Inter News 24Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati... I tifosi della Lazio rispondono all’appello di Sarri, entreranno allo stadio per la finale di Coppa ItaliaItifosi della Lazio andranno alla finale di Coppa Italia? La risposta è arrivata nel modo più laziale possibile: sì alla finale, no al derby. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lazio, anche i tifosi dell'Inter scioperano contro Lotito: stadio vuoto in serie A ma pieno in Coppa; Lazio-Inter, al via la vendita dei biglietti: ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa Italia; Pronostico Lazio-Inter quote e analisi 36ª giornata Serie A; Le probabili formazioni di Lazio-Inter (Serie A). Lazio, trend negativo contro l'Inter in campionato. Ma c'è una statistica positivaRASSEGNA STAMPA - Prima della finale di Coppa Italia, c’è il campionato. Per la squadra di Maurizio Sarri sarà l’occasione per interrompere un trend negativo ... lalaziosiamonoi.it Probabile formazione Lazio Inter: le papabili scelte di Sarri e ChivuProbabile formazione Lazio Inter: meno due al match dell’Olimpico! Ecco le presunte scelte di Maurizio Sarri e Cristian Chivu Il grande match tra Lazio e Inter si avvicina, con il fischio d’inizio pre ... lazionews24.com https://www.laziochannel.it/2026/05/verso-lazio-inter-linvito-del-gruppo-organizzato-della-curva-nord/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook Serie A, sabato all’Olimpico Lazio-Inter: ecco dove vederla in tv e streaming x.com