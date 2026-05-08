Lazio-Inter Sarri contro Chivu per le prove della finale di Coppa Italia | il pronostico
In vista della finale di Coppa Italia, Lazio e Inter si preparano a sfidarsi in due incontri nel giro di cinque giorni. L'allenatore biancoceleste ha scelto un modulo tattico diverso rispetto a quello adottato contro la stessa squadra in campionato, mentre il vice allenatore nerazzurro si concentrerà sulle prove di assetto e strategie. I match si svolgeranno in due stadi diversi, con la prima gara in casa della Lazio e la seconda in trasferta per l'Inter.
Per un curioso gioco del calendario, le due squadre si affronteranno due volte nel giro di cinque giorni: ma la seconda sfida varrà un trofeo All'Olimpico, nella 36ª giornata del campionato di serie A, va in scena un Lazio-Inter che si riproporrà sempre nello stesso stadio mercoledì 13 maggio come finale di Coppa Italia. Un anticipo, dunque, in cui Sarri e Chivu cercheranno di non scoprire le loro carte. E allora valutiamo pronostico e quote di Lazio-Inter in programma sabato 9 maggio alle ore 18. L'Inter si presenterà allo stadio Olimpico con lo scudetto appena conquistato sul campo grazie al successo contro il Parma (2-0). E' stato trionfo di Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra per il titolo numero 21 del club.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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