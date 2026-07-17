Le parole di Gianluca Rocchi ai pm confermano le interferenze dell'Inter e non solo | Prassi diffusa

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianluca Rocchi ha risposto ai pm in merito ai rapporti tra mondo arbitrale e club, confermando l'esistenza di confronti fatti più di "indicazioni che a volte infastidivano e altre facevano arrabbiare", ma che erano "prassi diffusa". Non solo con l'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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