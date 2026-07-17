Le parole di Gianluca Rocchi ai pm confermano le interferenze dell'Inter e non solo | Prassi diffusa
Gianluca Rocchi ha risposto ai pm in merito ai rapporti tra mondo arbitrale e club, confermando l'esistenza di confronti fatti più di "indicazioni che a volte infastidivano e altre facevano arrabbiare", ma che erano "prassi diffusa". Non solo con l'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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?Così hanno distrutto Rocchi Le parole del Direttore Zazzaroni sul caso arbitri e su Gianluca Rocchi Guarda il video completo sul canale YouTube #CorrieredelloSport #Rocchi x.com
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