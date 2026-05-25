Nel nostro corpo c’è un reticolo tutto da scoprire

L'interstitium, un reticolo presente nel nostro corpo, è stato osservato per la prima volta circa dieci anni fa. Recentemente, sono emersi nuovi studi che approfondiscono le sue caratteristiche e funzioni. Questa struttura, composta da un sistema di tessuti connettivi, si trova tra le cellule e gli organi, ma ancora si conoscono poche cose su di essa. La scoperta ha aperto nuove strade nella ricerca medica, anche se molte domande rimangono senza risposta.

L'interstitium è stato visto per la prima volta una decina di anni fa e tra le altre cose ora c'è chi ipotizza che possa spiegare l'agopuntura Lo scorso 11 maggio il New York Times ha pubblicato un lungo articolo sull’interstitium, un reticolo di sacche di liquido che attraversa i tessuti del corpo umano che nel 2018 molti giornali avevano definito “un nuovo organo”. In queste settimane, otto anni dopo, è tornato al centro dell’attenzione mediatica perché secondo alcuni ricercatori potrebbe fornire una spiegazione anatomica per gli effetti dell’agopuntura; un’ipotesi che altri considerano una forzatura. L’interstitium si trova dentro una struttura che conosciamo bene. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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