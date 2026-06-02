Un cavallo è caduto in un canalone nel bosco e ha passato la notte a terra. È stato recuperato questa mattina dall’elicottero dei vigili del fuoco, che lo ha sollevato sospeso nel vuoto, con il cavallo capovolto. L’animale è stato portato in salvo dopo l’intervento aereo. Non sono stati riportati altri dettagli sulle condizioni dell’animale o sulle circostanze della caduta.

Il cavallo è uscito dal canalone volando capovolto come un Pegaso acciaccato, sospeso nel vuoto sotto l’elicottero dei vigili del fuoco, dopo una notte trascorsa a terra, nel bosco. Un bellissimo baio precipitato nei pressi del torrente Ozola, nel Ligonchiese, è stato salvato al termine di un intervento tanto spettacolare quanto delicato: ore di lavoro, avvicinamenti difficili, cure veterinarie sul posto e infine il recupero dall’alto, tra le chiome degli alberi mosse dal vento del velivolo. L’allarme era scattato intorno alle 18 di domenica, lungo il sentiero Cai 633, in località Romecchio di Ligonchio. Per il cavaliere nessun danno; l’animale invece è scivolato lungo un pendio ripido e accidentato, reso viscido da fango e foglie umide, senza più riuscire a rialzarsi né a risalire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavallo cade nel bosco, salvato dall’elicottero

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