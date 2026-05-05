Un rappresentante di una categoria ha commentato che ignorare le difficoltà attuali sta diventando difficile da sostenere, sottolineando come questa situazione abbia causato umiliazioni che devono essere ricordate. Ha aggiunto che non desidera essere troppo drammatica, ma che la realtà sta diventando sempre più angosciante. La sua dichiarazione mette in evidenza le tensioni legate alle condizioni del settore e la percezione di una crisi che richiede attenzione.

“Non voglio essere drammatica, però, secondo me, anche fare finta di niente sta diventando un po’ angosciante, anche un po’ svilente per una categoria che è stata umiliata e dobbiamo arrivare a umiliarla per ricordarci che esiste. Quindi, insomma, noi che abbiamo una voce la dobbiamo portare e, quindi, la porteremo sempre”. Lo ha dichiarato Matilda De Angelis all’incontro dei candidati al David di Donatello al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Che tipo di messaggio voglio lanciare? Intanto presenziare per me significa sfruttare un’occasione, sfruttare un palcoscenico per portare un messaggio. Poi il messaggio, se riuscirò, lo porterò e non ve lo anticipo, tra l’altro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David Donatello, De Angelis: “Da ogni grande crisi nasce una resistenza”

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