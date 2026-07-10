Aborto in Lombardia calano gli ospedali che offrono l’interruzione di gravidanza e rete dei consultori fragile | come va l’applicazione della 194

Notizia in breve

In Lombardia, il numero di ospedali che effettuano interruzioni di gravidanza è in calo, mentre aumenta l’uso del metodo farmacologico in alcune province. La rete dei consultori risulta fragile e non uniforme sul territorio. La riduzione degli ospedali eroganti il servizio si accompagna a una distribuzione disomogenea dell’assistenza, con alcune aree che mostrano una maggiore diffusione delle pratiche farmacologiche rispetto ad altre. La situazione evidenzia una modifica nelle modalità di accesso e offerta di servizi legati alla legge 194.