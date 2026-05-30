Dopo più di due ore di riunione, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di non annunciare una decisione definitiva sull’accordo con l’Iran. La riunione si è svolta nella Situation Room della Casa Bianca, ma i nodi sul nucleare e sul controllo dello Stretto di Hormuz rimangono irrisolti. In precedenza, il presidente aveva lasciato intendere che un annuncio fosse prossimo, ma alla fine ha preferito rinviare la comunicazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo oltre due ore di confronto nella Situation Room della Casa Bianca, Donald Trump ha scelto di non prendere una decisione definitiva sull’intesa con l’Iran, nonostante nelle ore precedenti avesse lasciato intendere che un annuncio fosse imminente. Il vertice si è concluso senza sviluppi concreti, rallentando un processo negoziale che sembrava ormai vicino alla firma. Trump prende tempo: accordo solo alle sue condizioni. Secondo fonti vicine all’amministrazione americana, il presidente sarebbe disposto a sottoscrivere un’intesa soltanto se questa garantirà vantaggi chiari agli Stati Uniti e rispetterà una serie di condizioni considerate imprescindibili dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump rinvia la decisione sull’accordo con l’Iran: restano aperti i nodi sul nucleare e sullo Stretto di Hormuz

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