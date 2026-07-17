Le giornate di Genova
Da fine luglio è in vendita un nuovo numero di una rivista dedicata alle storie di fumetti e graphic novel. La pubblicazione presenta un mix di contenuti, tra cui un episodio di Dylan Dog, e le opere di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il primo numero è disponibile in edicola dal 29 luglio. La rivista propone un percorso narrativo inedito, suddiviso in due puntate, e si rivolge a un pubblico appassionato di fumetti italiani e internazionali.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. 30 novembre – 3 dicembre 1999 – A Seattle decine in decine di migliaia manifestano contro la conferenza dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Per i media è la nascita del movimento altermondialista. 19 dicembre 2000 – Nasce il Genova Social Forum, unione di oltre mille sigle tra centri sociali, ong, sindacati e associazioni con lo scopo di contrastare le politiche neoliberiste in vista del G8 del 2001 17 marzo 2001 – A Napoli la manifestazione contro il Global forum dell’Ocse viene violentemente caricato dalla polizia in piazza Municipio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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