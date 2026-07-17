le giornate di genova

Notizia in breve

Da fine luglio è in vendita un nuovo numero di una rivista dedicata alle storie di fumetti e graphic novel. La pubblicazione presenta un mix di contenuti, tra cui un episodio di Dylan Dog, e le opere di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il primo numero è disponibile in edicola dal 29 luglio. La rivista propone un percorso narrativo inedito, suddiviso in due puntate, e si rivolge a un pubblico appassionato di fumetti italiani e internazionali.