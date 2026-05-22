Le Giornate della Luce 2026 aperte le iscrizioni al workshop di fotografia
Sono aperte le iscrizioni al workshop di fotografia L’idea dietro la foto, condotto da Francesco Cito, tra i più importanti fotoreporter italiani, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno al Cinema Castello di Spilimbergo nell’ambito della 12^ edizione de Le Giornate della Luce, il festival. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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