Le Giornate della Luce 2026 aperte le iscrizioni al workshop di fotografia

Da pordenonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le iscrizioni al workshop di fotografia L’idea dietro la foto, condotto da Francesco Cito, tra i più importanti fotoreporter italiani, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno al Cinema Castello di Spilimbergo nell’ambito della 12^ edizione de Le Giornate della Luce, il festival. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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