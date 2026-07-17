Il ministro dell’Interno ha commentato le rivelazioni di un'inchiesta che indica alcune ONG come complici dei trafficanti libici, coinvolti nel consegnare migranti ai soccorritori di una nave di soccorso. La notizia è stata pubblicata dal Giornale e riguarda il ruolo di alcune organizzazioni non governative nel traffico di esseri umani, con i trafficanti libici che portano i migranti in mare e le ONG che li recuperano. Piantedosi ha annunciato misure di risposta a queste attività.

L'esclusiva del Giornale sui trafficanti libici che in mezzo al mare consegnano i migranti ai soccorritori di Sea Watch 5 ha attirato l'attenzione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Ferma restando ogni doverosa cautela in considerazione del fatto che c'è un'indagine in corso sottolinea il responsabile del Viminale l'ipotesi svelerebbe scenari inquietanti sul ruolo svolto da alcuni network internazionali che sembrerebbero sempre più nitidamente attivi nel perseguire con ogni mezzo l'ingresso di immigrati irregolari in Europa. Anche il settimanale del quotidiano francese Le Figaro è uscito ieri, sul sito, con un'inchiesta sulla... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le contromisure del Viminale. "Ong complici dei trafficanti"

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