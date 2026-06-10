Le donne sono diventate le principali “scafiste” dei barconi di migranti, secondo le indagini. Sono coinvolte nella gestione e nel trasporto, assumendo ruoli di leadership nelle reti di traffico. Le autorità hanno identificato diversi casi di donne che coordinano le operazioni, sostituendo uomini e adattandosi alle nuove strategie dei trafficanti. La presenza femminile nel giro si amplia, con ruoli che vanno oltre la semplice assistenza, assumendo posizioni di comando.

Il mondo del business legato ai traffici irregolari di esseri umani è mutevole, fluido, si adatta ai tempi e alle usanze, per continuare a esistere ma anche per continuare ad avere appeal. Perché è innegabile che ne abbia ed è innegabile che eradicarlo è molto complesso. La struttura di queste organizzazioni di migranti è nota, è un triangolo in cui al vertice si trova la vera “testa” rappresentata il più delle volte dalla criminalità organizzata locale, che muove i fili e gestisce i traffici attraverso i suoi galoppini. Questi sono gli “agenti di zona” che a loro volta gestiscono la manodopera che organizza i migranti da imbarcare, sceglie le zone di partenza delle barche, trova le barche e anche le case in cui i migranti vengono raccolti prima della partenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donne “scafiste” dei barconi di migranti: la nuova strategia dei trafficanti

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