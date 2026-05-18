Beach volley doppia festa azzurra in Nations Cup | Italia in finale sia tra gli uomini che tra le donne

L’Italia del beach volley ha raggiunto due finali nella CEV Nations Cup, la competizione europea a squadre che si disputa sulla spiaggia. La nazionale maschile e quella femminile sono arrivate entrambe alla fase decisiva del torneo, dopo aver superato le rispettive avversarie nelle eliminatorie. La manifestazione si svolge in diverse tappe sul territorio europeo e rappresenta una delle principali occasioni per le squadre nazionali di confrontarsi in un contesto internazionale.

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L’Italia del beach volley sorride nella CEV Nations Cup, la manifestazione europea a squadre che rappresenta una sorta di Coppa Davis della sabbia. Gli azzurri hanno conquistato la qualificazione alla Finale a 8 di Budapest, in programma dal 16 al 19 luglio, sia nel torneo maschile sia in quello femminile, confermando l’ottimo momento del movimento italiano. La formula della competizione prevede che ogni nazione schieri due coppie. Si disputano due incontri, uno per ciascuna coppia, e in caso di parità si gioca un decisivo golden match con formazione scelta liberamente dal commissario tecnico, indipendentemente dagli atleti impiegati nei primi due confronti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, doppia festa azzurra in Nations Cup: Italia in finale sia tra gli uomini che tra le donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baku chiama l’Italia: doppia missione azzurra tra World Cup ed European CupLa ginnastica ritmica italiana si prepara a vivere giorni intensi a Baku, dove andranno in scena due appuntamenti chiave della stagione: la terza... Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’ItaliaL’Italia ha vinto le ultime due edizioni della Nations League di volley femminile, il prestigioso torneo internazionale itinerante che anima...