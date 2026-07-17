Le ATP Finals restano a Torino anche nel 2027 Binaghi | Continuità e fiducia

Le ATP Finals saranno disputate a Torino anche nel 2027. La conferma è stata annunciata dal presidente della FITP durante la presentazione del masterplan per l’edizione del 2026. L’evento del 2026 e quello del 2027 saranno trasmessi in chiaro su Mediaset. La decisione di mantenere la sede a Torino si basa sulla volontà di garantire continuità e fiducia nella gestione dell’evento.

Le ATP Finals sono state ufficialmente confermate a Torino anche per l'edizione del 2027. L'annuncio è arrivato dal presidente della FITP Angelo Binaghi nel corso della presentazione del masterplan per l'evento del 2026 che - come quello del 2027 - sarà trasmesso in chiaro su Mediaset. La decisione premia il successo organizzativo e il grande calore dimostrato dal pubblico e dalle istituzioni locali negli ultimi anni. Binaghi ha definito la riconferma come "una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione"., Anche da parte dei vertici dell'ATP è arrivato il pieno apprezzamento per l'operato svolto fino a questo momento sotto la Mole. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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