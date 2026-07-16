Atp Finals Torino ospiterà il torneo anche nel 2027 Binaghi | Giusto riconoscimento
Torino continuerà ad ospitare le ATP Finals anche nel 2027. La decisione è stata comunicata dal presidente della Fitp durante la presentazione del piano di sviluppo per l'edizione 2026.
Torino ospiterà le Atp Finals anche nel 2027. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell'edizione 2026. "Torino e il Piemonte per noi sono stati una sorpresa in positivo, la sorpresa migliore che abbiamo trovato nel nostro paese in 25 anni - ha dichiadato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel - Abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l'anno perche' questo torneo possa migliorare di anno in anno. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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