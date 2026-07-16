Le Atp Finals 2027 ancora a Torino Binaghi | Giusto riconoscimento
Le Atp Finals resteranno a Torino anche nel 2027. L’annuncio è stato dato dal presidente della Fitp durante la presentazione del masterplan per l’edizione 2026. La decisione riguarda l’assegnazione della manifestazione tennistica di fine anno alla città, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui termini del contratto.
Torino ospiterà le Atp Finals anche nel 2027. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell’edizione 2026. “Torino e il Piemonte per noi sono stati una sorpresa in positivo, la sorpresa migliore che abbiamo trovato nel nostro paese in 25 anni – ha dichiarato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel – Abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l’anno perché questo torneo possa migliorare di anno in anno. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme”. Gaudenzi: “Torino ha portato l’evento a nuovi livelli “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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