Torino ospiterà le Atp Finals anche nel 2027. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell’edizione 2026. “Torino e il Piemonte per noi sono stati una sorpresa in positivo, la sorpresa migliore che abbiamo trovato nel nostro paese in 25 anni – ha dichiarato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel – Abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l’anno perché questo torneo possa migliorare di anno in anno. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme”. Gaudenzi: “Torino ha portato l’evento a nuovi livelli “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Le Atp Finals 2027 ancora a Torino. Binaghi: “Giusto riconoscimento”

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