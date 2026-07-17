Trump ha affermato che la Cina avrebbe violato il sistema elettorale americano nel 2020, rubando dati di 220 milioni di elettori. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un discorso pubblico, senza presentare prove concrete. La denuncia riapre il dibattito sulla legittimità delle elezioni e le interferenze straniere. La Casa Bianca non ha commentato ufficialmente. La questione resta al centro dell’attenzione politica e mediatica.

In versione apprendista complottista, il presidente Donald Trump con un discorso urbi ed orbi ha accusato la Cina di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di elettori. Si è trattato, ha detto, della “più grave violazione del sistema elettorale nella storia” e ha dichiarato “compromesso” e “indifendibile” il sistema americano. Oltre al pesantissimo j’accuse contro Pechino, incurante che a settembre riceverà alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha tirato in ballo anche Russia, Iran, Corea del Nord e altri Paesi, accusandoli di avere la capacità di compromettere le infrastrutture elettorali statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Le accuse di Trump a Pechino riaprono il fronte della legittimità elettorale

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Trump arriva a Pechino per il vertice con Xi Jinping

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