Durante una riunione di Giunta regionale, alcuni membri di Fratelli d’Italia si sono alzati e sono usciti prima del voto sulle delibere di Guido Bertolaso. L’episodio è stato interpretato come un segnale di dissenso interno. Bertolaso aveva precedentemente rivolto accuse ai manager della sanità, che hanno generato proteste tra i rappresentanti del partito. Nessuna decisione è stata presa dai membri che si sono allontanati prima del voto.

Milano, 14 luglio 2026 – Si sono alzati dalla sedia e hanno lasciato la riunione di Giunta solo nel momento e solo per il tempo in cui si dovevano votare le delibere di Guido Bertolaso. Questa la protesta messa in atto ieri a Palazzo Lombardia dagli assessori regionali di Fratelli d’Italia - guidati dal capodelegazione Romano La Russa - contro l’assessore regionale al Welfare, voluto dal governatore leghista Attilio Fontana come profilo tecnico. Prima di lasciare la riunione, lo stesso La Russa ha spiegato di non poter più tollerare la mancanza di condivisione e di collegialità che, a suo dire, contraddistinguerebbe il modo di lavorare di Bertolaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’ammutinamento di Fratelli d’Italia in Regione: il “fuoco amico” di Bertolaso e le sue accuse ai manager della sanità scatenano l’ira del fronte meloniano

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