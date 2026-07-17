Il cantautore Brezza ha vinto la nuova edizione di LAZIOSound 2026, un programma dedicato a favorire l’ingresso dei giovani nel settore musicale italiano. La vittoria è stata annunciata al termine della competizione, che mira a sostenere lo sviluppo professionale dei partecipanti. La premiazione include riconoscimenti discografici e opportunità nel mercato musicale. La manifestazione si conclude con la consegna di premi finalizzati a favorire la carriera artistica del vincitore.

L’impatto sul settore e i premi discografici. Il cantautore Brezza è il vincitore assoluto di LAZIOSound 2026, il programma nato per agevolare l’inserimento lavorativo e professionale dei giovani nel comparto musicale italiano. La vittoria si traduce in un investimento concreto sulle potenzialità dell’artista, che riceverà supporto per la produzione, la promozione e la distribuzione discografica di un intero album. Il progetto prevede un piano promozionale di due mesi e offre un’ulteriore finestra di visibilità internazionale grazie alla partecipazione come concorrente al San Marino Song Contest. Questi riconoscimenti evidenziano la vocazione pratica de la kermesse regionale, che non si limita a premiare il talento ma struttura un percorso di crescita imprenditoriale e creativa per le nuove leve dell’industria. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LAZIOSound 2026: il cantautore Brezza vince la nuova edizione

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Brezza vince la finale della categoria Cantautorato di LAZIOSound 2026 - RADIO STUDIO 93

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