Chi vince il Grande Fratello Vip 2026? Favoriti e nuova edizione

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip 2026 si avvia verso la conclusione con la messa in onda dell’ultima puntata, prevista per questa sera alle 21. La stagione ha visto numerosi concorrenti affrontare sfide e confronti, mentre i telespettatori hanno seguito con attenzione le dinamiche all’interno della casa. Sono stati identificati alcuni favoriti alla vittoria, anche se ancora non sono stati annunciati i dettagli sul vincitore. La finalissima rappresenta l’evento centrale di questa edizione, che si chiuderà ufficialmente questa sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 19 maggio 2026 - Il Grande Fratello Vip 2026 è arrivato all’ultimo atto: oggi, martedì 19 maggio dalle 21.40 su Canale 5 Ilary Blasi conduce con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici la finale del Gf Vip 2026. Chi spegnerà le luci della Casa? Adriana Volpe ha espresso sin dalla prima puntata il desiderio di compiere questo gesto, ma difficilmente la showgirl rimarrà sino alla finalissima. Una stagione trionfale. Partita un po’ in sordina, questa edizione del reality show di Canale 5 ha recuperato puntata dopo puntata. Sino ad arrivare a risultati inattesi dal punto di vista degli ascolti tv. Ecco il motivo del doppio spostamento della finale, che in prima battuta si sarebbe dovuta svolgere il 29 aprile e poi il 5 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi vince il grande fratello vip 2026 favoriti e nuova edizione
© Quotidiano.net - Chi vince il Grande Fratello Vip 2026? Favoriti e nuova edizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ecco chi vince Sondaggi Grande Fratello, svolta fuori il nome

Video Ecco chi vince Sondaggi Grande Fratello, svolta fuori il nome

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, chi vince? Quote, pronostici e favoriti della finale

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, chi vince? Sondaggi, quote, pronostici e favoriti della finale

grande fratello vip chi vince il grandeChi vince il Grande Fratello Vip 2026? Favoriti e nuova edizioneTutte le quotazioni per le scommesse in vista della finale del reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi ... quotidiano.net

grande fratello vip chi vince il grandeGrande Fratello Vip, la finale: sondaggi, chi vince e cosa vedremo staseraOggi martedì 19 maggio 2026 va in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: i finalisti, il televoto, quote e tutte le anticipazioni ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web