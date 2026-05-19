Chi vince il Grande Fratello Vip 2026? Favoriti e nuova edizione
Il Grande Fratello Vip 2026 si avvia verso la conclusione con la messa in onda dell’ultima puntata, prevista per questa sera alle 21. La stagione ha visto numerosi concorrenti affrontare sfide e confronti, mentre i telespettatori hanno seguito con attenzione le dinamiche all’interno della casa. Sono stati identificati alcuni favoriti alla vittoria, anche se ancora non sono stati annunciati i dettagli sul vincitore. La finalissima rappresenta l’evento centrale di questa edizione, che si chiuderà ufficialmente questa sera.
Roma, 19 maggio 2026 - Il Grande Fratello Vip 2026 è arrivato all’ultimo atto: oggi, martedì 19 maggio dalle 21.40 su Canale 5 Ilary Blasi conduce con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici la finale del Gf Vip 2026. Chi spegnerà le luci della Casa? Adriana Volpe ha espresso sin dalla prima puntata il desiderio di compiere questo gesto, ma difficilmente la showgirl rimarrà sino alla finalissima. Una stagione trionfale. Partita un po’ in sordina, questa edizione del reality show di Canale 5 ha recuperato puntata dopo puntata. Sino ad arrivare a risultati inattesi dal punto di vista degli ascolti tv. Ecco il motivo del doppio spostamento della finale, che in prima battuta si sarebbe dovuta svolgere il 29 aprile e poi il 5 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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