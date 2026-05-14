LazioSound 2026 la seconda finale a Roma con il live di Irene Grandi

Giovedì 21 maggio si svolgerà alla Stazione Birra di Roma la finale di categoria “cantautorato” di LazioSound 2026, il contest musicale che vede la città come protagonista. Si tratta della seconda finale a Roma di questa edizione, con un evento che coinvolge artisti emergenti e appassionati di musica dal vivo. La serata prevede un'esibizione che chiuderà il percorso di selezioni, offrendo uno spazio a cantautori in cerca di visibilità. La manifestazione si svolge in una location nota tra gli appassionati di musica live nella capitale.

Va in scena, giovedì 21 maggio, il secondo appuntamento live del contest “Laziosound 2026”. Alla Stazione Birra di Roma si terrà la finale di categoria “cantautorato". I protagonisti della serata - che avrà inizio alle 21 e che vedrà come special guest la cantautrice Irene Grandi - saranno cinque. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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