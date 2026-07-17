Arezzo, 17 luglio 2026 – Lavori di pubblica utilità: il Polo delle Liste Civiche: "Arezzo colmi un ritardo sul reinserimento sociale" Donati: "La Giunta stipuli le convenzioni con il Tribunale, come già fanno molti Comuni toscani. Uno strumento utile a responsabilizzare chi ha commesso un errore”. «Mentre numerosi Comuni toscani consentono da anni di svolgere lavori di pubblica utilità come alternativa alla pena per i reati di minore entità, il Comune di Arezzo non ha ancora attivato questo strumento. Per questo il Polo delle Liste Civich e presenterà nei prossimi giorni un atto di indirizzo, firmato dai consiglieri comunali Marco Donati,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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