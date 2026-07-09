Liliana Segre primi hater condannati a Milano | risarcimenti al Memoriale e lavori di pubblica utilità
Il tribunale di Milano ha condannato uno degli hater che avevano insultato online la senatrice Liliana Segre. La condanna prevede una pena di quattro mesi di reclusione, sospesa, e un risarcimento di 1.000 euro. Questa è la prima sentenza in Italia relativa a insulti digitali rivolti alla senatrice. L’uomo aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.
Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli hater - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato - a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Si è chiuso così a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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