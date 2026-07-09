Il tribunale di Milano ha condannato uno degli hater che avevano insultato online la senatrice Liliana Segre. La condanna prevede una pena di quattro mesi di reclusione, sospesa, e un risarcimento di 1.000 euro. Questa è la prima sentenza in Italia relativa a insulti digitali rivolti alla senatrice. L’uomo aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli hater - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato - a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Si è chiuso così a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Liliana Segre, primi hater condannati a Milano: risarcimenti al Memoriale e lavori di pubblica utilità

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