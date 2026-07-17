Un'azienda di Bologna ha ridotto l'orario di lavoro settimanale da 40 a 34 ore senza modificare lo stipendio. I dipendenti in turno lavoreranno sette ore dal lunedì al giovedì, con paga equivalente a otto ore, e sei ore il venerdì, sempre retribuite come una giornata intera. La modifica riguarda principalmente i lavoratori su turni. La retribuzione rimane invariata nonostante la riduzione delle ore lavorative.

La novità più rilevante interessa chi lavora su turni: l'orario settimanale passerà da 40 a 34 ore, mantenendo però la stessa retribuzione. Dal lunedì al giovedì si lavoreranno sette ore, pagate come fossero otto, mentre il venerdì il turno sarà di sei ore, retribuite come una giornata piena. Per i dipendenti con orario giornaliero standard, invece, il venerdì sarà di sette ore. Solo in caso di particolari esigenze produttive (e comunque per non oltre la metà dei venerdì dell'anno) l'azienda potrà richiedere l'ottava ora, riconoscendo però un bonus pari a 15 minuti di retribuzione aggiuntiva per ogni giornata interessata. L'intesa arriva nell'anno in cui Galletti celebra i suoi 120 anni di attività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Lavorare meno, guadagnando lo stesso: Galletti, azienda di Bologna, riduce l'orario da 40 a 34 ore mantenendo lo stesso stipendio

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