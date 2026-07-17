Meno lavoro ma stessa paga | alla Galletti settimana a 34 ore premio fino a 2.150 euro e più welfare

Alla Galletti di Bentivoglio, l’accordo integrativo è stato rinnovato con una settimana lavorativa di 34 ore e un premio fino a 2.150 euro. Sono previsti anche interventi sul welfare aziendale. La trattativa, conclusa positivamente, coinvolge circa 250 dipendenti. La Fiom ha comunicato che l’accordo rappresenta un risultato importante per le condizioni di lavoro e i benefit dei lavoratori.

Bentivoglio (Bologna), 17 luglio 2026 – Si è conclusa con uno straordinario risultato la trattativa per il rinnovo dell’ accordo integrativo alla Galletti di Bentivoglio (250 dipendenti), come dichiarato da Fiom. L’ipotesi di accordo è stata promossa a larghissima maggioranza, incassando il voto favorevole dell’85% delle lavoratrici e dei lavoratori, mettendo al centro una svolta sulla riduzione dell’orario a parità di salario. La retribuzione e il nuovo orario di lavoro. È la riduzione dell’orario di lavoro il punto più qualificante di questa intesa: l’orario settimanale scende a 34 ore complessive (a parità di retribuzione). Dal lunedì al giovedì si lavoreranno 7 ore (pagate 8), mentre il venerdì il turno sarà di 6 ore (sempre pagate 8). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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