Conferenza stampa Chivu post Bologna Inter | Diouf è lo stesso di quando lo criticavate! Bisogna avere coraggio di far giocare i giovani come Cocchi e Topalovic

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico dell'Inter ha commentato il pareggio contro il Bologna, sottolineando che Diouf non è cambiato rispetto alle critiche ricevute in passato. Ha inoltre evidenziato la necessità di avere coraggio nel far giocare i giovani, citando i casi di Cocchi e Topalovic. La conferenza stampa si è concentrata sulle scelte di formazione e sulle prestazioni dei singoli, senza ulteriori commenti su altri aspetti della partita.

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