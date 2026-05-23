Conferenza stampa Chivu post Bologna Inter | Diouf è lo stesso di quando lo criticavate! Bisogna avere coraggio di far giocare i giovani come Cocchi e Topalovic

Notizia in breve

Il tecnico dell'Inter ha commentato il pareggio contro il Bologna, sottolineando che Diouf non è cambiato rispetto alle critiche ricevute in passato. Ha inoltre evidenziato la necessità di avere coraggio nel far giocare i giovani, citando i casi di Cocchi e Topalovic. La conferenza stampa si è concentrata sulle scelte di formazione e sulle prestazioni dei singoli, senza ulteriori commenti su altri aspetti della partita.