Gli inquirenti hanno scoperto che Valter Lavitola, coinvolto nelle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci, avrebbe comunicato con membri di una banda sotto accusa attraverso messaggi inviati a giornali e televisioni. Questi messaggi sarebbero stati inviati da Lavitola e dal suo collaboratore Gomes Clesio Tavares, mentre gli indagati non hanno mai fornito risposte dirette ai pm. La scoperta si aggiunge alle indagini in corso sull’attentato.

Il «selettivo» silenzio degli indagati per l’attentato a Sigfrido Ranucci, quelle risposte mai date ai pm ma veicolate sotto forma di «messaggi» a giornali e tivù da Valter Lavitola e dal suo factotum Gomes Clesio Tavares, è bilanciato da una nuova scoperta investigativa. Nel cellulare del faccendiere, infatti, sono state rintracciate chat tra i due che confermano il ruolo giocato nella strage mancata del 16 ottobre 2025. Frasi che li mettono, definitivamente, in relazione con Pellegrino D’Avino, il bodyguard avellinese e il suo «gruppo di fuoco»: Antonio Passariello, Saverio Mutone, Marika De Filippis. Esecutori e mandanti riuniti sotto le stesse parole chiave. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lavitola, nelle chat il legame con la banda sotto accusa per l'attentato a Ranucci

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