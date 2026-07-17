Lavitola nelle chat il legame con la banda sotto accusa per l' attentato a Ranucci

Da roma.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli inquirenti hanno scoperto che Valter Lavitola, coinvolto nelle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci, avrebbe comunicato con membri di una banda sotto accusa attraverso messaggi inviati a giornali e televisioni. Questi messaggi sarebbero stati inviati da Lavitola e dal suo collaboratore Gomes Clesio Tavares, mentre gli indagati non hanno mai fornito risposte dirette ai pm. La scoperta si aggiunge alle indagini in corso sull’attentato.

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Il «selettivo» silenzio degli indagati per l’attentato a Sigfrido Ranucci, quelle risposte mai date ai pm ma veicolate sotto forma di «messaggi» a giornali e tivù da Valter Lavitola e dal suo factotum Gomes Clesio Tavares, è bilanciato da una nuova scoperta investigativa. Nel cellulare del faccendiere, infatti, sono state rintracciate chat tra i due che confermano il ruolo giocato nella strage mancata del 16 ottobre 2025. Frasi che li mettono, definitivamente, in relazione con Pellegrino D’Avino, il bodyguard avellinese e il suo «gruppo di fuoco»: Antonio Passariello, Saverio Mutone, Marika De Filippis. Esecutori e mandanti riuniti sotto le stesse parole chiave. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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