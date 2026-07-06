Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nel 2025. Secondo le accuse, Lavitola sarebbe il mandante dell’attacco, che ha coinvolto il conduttore di Report di Rai 3. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e raccogliere eventuali prove. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili dell’attentato.

L’imprenditore Valter Lavitola è indagato per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchieste di Rai 3 Report, compiuto nel 2025. Secondo l’accusa Lavitola sarebbe il mandante dell’attentato, anche se il movente è attualmente sconosciuto. L’Ansa ha scritto che i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di Lavitola, sequestrando il suo cellulare e il suo computer. Martedì scorso nelle province di Napoli e Avellino erano state arrestate quattro persone individuate come esecutori materiali dell’attentato. Sono accusate di aver detenuto un ordigno esplosivo, di averlo portato in un luogo pubblico e averlo fatto esplodere; e poi di minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in gruppo e con modalità di tipo mafioso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’imprenditore Valter Lavitola è indagato per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: secondo l’accusa sarebbe il mandante

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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