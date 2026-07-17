Lautaro ha detto di aver pianto molto nello spogliatoio dopo aver segnato il gol decisivo contro l’Inghilterra. Ha dedicato il goal alla famiglia e ha parlato delle emozioni provate, descrivendo il momento come incredibile. Il giocatore ha anche espresso il desiderio di continuare a giocare e di vincere un altro Mondiale, ricordando la finale con la Spagna come un obiettivo futuro.

di Alberto Petrosilli Lautaro racconta le emozioni dopo il gol decisivo contro l’Inghilterra: il pensiero per i genitori, la voglia di giocare sempre e il sogno di conquistare un altro Mondiale. Un gol che vale una finale mondiale, lacrime liberatorie e una dedica che parte dal cuore. Lautaro Martínez è stato l’uomo decisivo nella semifinale contro l’Inghilterra, entrando nel finale e impiegando appena due tocchi per cambiare il destino della partita. Il centravanti dell’Argentina vive ore cariche di emozioni: dalla gioia incontenibile per la rete qualificazione fino ai pensieri rivolti alla famiglia, passando per il desiderio di essere sempre protagonista e l’attesa della sfida contro la Spagna. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro rivela: «Ho pianto tanto nello spogliatoio, è qualcosa di incredibile». Dalla dedica alla famiglia alla finale con la Spagna

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