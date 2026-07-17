Lautaro rivela | Ho pianto tanto nello spogliatoio è qualcosa di incredibile Dalla dedica alla famiglia alla finale con la Spagna
Lautaro ha detto di aver pianto molto nello spogliatoio dopo aver segnato il gol decisivo contro l’Inghilterra. Ha dedicato il goal alla famiglia e ha parlato delle emozioni provate, descrivendo il momento come incredibile. Il giocatore ha anche espresso il desiderio di continuare a giocare e di vincere un altro Mondiale, ricordando la finale con la Spagna come un obiettivo futuro.
di Alberto Petrosilli Lautaro racconta le emozioni dopo il gol decisivo contro l’Inghilterra: il pensiero per i genitori, la voglia di giocare sempre e il sogno di conquistare un altro Mondiale. Un gol che vale una finale mondiale, lacrime liberatorie e una dedica che parte dal cuore. Lautaro Martínez è stato l’uomo decisivo nella semifinale contro l’Inghilterra, entrando nel finale e impiegando appena due tocchi per cambiare il destino della partita. Il centravanti dell’Argentina vive ore cariche di emozioni: dalla gioia incontenibile per la rete qualificazione fino ai pensieri rivolti alla famiglia, passando per il desiderio di essere sempre protagonista e l’attesa della sfida contro la Spagna. 🔗 Leggi su Internews24.com
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