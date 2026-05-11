Dopo la pausa di marzo, nello spogliatoio si è verificato un momento di confronto tra i giocatori, secondo quanto riferito da Lautaro. La discussione avrebbe portato a una maggiore distensione tra alcuni membri della squadra, inclusi i rapporti con un compagno di reparto. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle dinamiche interne, né informazioni ufficiali su eventuali incontri o decisioni prese durante quei momenti.

? Punti chiave Cosa è successo realmente nello spogliatore dopo la sosta di marzo?. Come ha fatto il rapporto con Calhanoglu a guarire definitivamente?. Perché l'allegria di Thuram è fondamentale per la gestione di Lautaro?. Chi sono i giocatori che hanno cambiato atteggiamento dopo le critiche?.? In Breve Sintonia tra Lautaro e Thuram basata su personalità diverse e comunicazione linguistica fluida.. Rapporto con Calhanoglu pienamente ristabilito dopo le tensioni vissute nella scorsa estate.. Contratto di Lautaro con il club milanese valido fino a giugno 2029.. Obiettivo finale Coppa Italia contro la Lazio prevista per mercoledì prossimo.. Il capitano Lautaro Martinez ha svelato le dinamiche interne che hanno permesso all’Inter di conquistare il titolo della Serie A 2025-26 con tre giornate d’anticipo sul termine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lautaro: ‘La svolta per lo scudetto è avvenuta nello spogliatoio

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