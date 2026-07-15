Olise e Dembélé presi in giro nello spogliatoio della Spagna | Te lo sei mangiato tiralo fuori dalla tasca

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Francia, nello spogliatoio della Spagna sono state fatte battute tra i giocatori, tra cui una rivolta probabilmente a Olise o Dembélé. La frase, “Te lo sei mangiato, tiralo fuori dalla tasca”, è stata rivolta a uno dei due, senza ulteriori dettagli sulle reazioni o sui destinatari. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sul contesto specifico di questa battuta.

Dopo il successo per 2-0 sulla Francia, nello spogliatoio della Spagna non sono mancati festeggiamenti e sfottò, con una battuta rivolta probabilmente a Olise o Dembélé. Intanto il CT de la Fuente ha esaltato la prestazione della Roja, già concentrata sulla finale mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lezione di Pogacar a Del Toro dopo lo strappo al Tour: “Sei andato troppo veloce. Lo dico per te”

Svelato il discorso nello spogliatoio dell’Argentina per la finale di Qatar 2022: “Il peggiore della storia”Durante la finale del Mondiale 2022, l’allenatore dell’Argentina ha tenuto un discorso nello spogliatoio definito come il “peggiore della storia”.

Temi più discussi: Dove vedere le partite della Francia ai Mondiali 2026: rosa, formazione e pronostico; AMERICAN DREAM – Questa Francia rischia di essere la squadra più forte di sempre a un Mondiale; MONDIALE 2026. La Francia non sbaglia: Mbappé e Dembélé stendono il Marocco, Bleus in semifinale; Francia-Spagna, le pagelle di CM: Olise, Digne e Rabiot inguardabili, Mbappé leader solo a parole. Rodri professore, Pedro Porro non lo prendono mai.

Olise e Dembélé presi in giro nello spogliatoio della Spagna: Te lo sei mangiato, tiralo fuori dalla tascaDopo il successo per 2-0 sulla Francia, nello spogliatoio della Spagna non sono mancati festeggiamenti e sfottò, con una battuta rivolta probabilmente ... fanpage.it

ho rifatto Dembélé per guadagnare più forza, e funziona! reddit

Olise allontanato dall’esultanza della Francia ai Mondiali a causa di una regola poco conosciutaDopo il gol di Dembélé contro il Marocco, Olise è stato bloccato mentre cercava di unirsi ai compagni nei festeggiamenti ... fanpage.it