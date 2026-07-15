Olise e Dembélé presi in giro nello spogliatoio della Spagna | Te lo sei mangiato tiralo fuori dalla tasca
Dopo la vittoria per 2-0 contro la Francia, nello spogliatoio della Spagna sono state fatte battute tra i giocatori, tra cui una rivolta probabilmente a Olise o Dembélé. La frase, “Te lo sei mangiato, tiralo fuori dalla tasca”, è stata rivolta a uno dei due, senza ulteriori dettagli sulle reazioni o sui destinatari. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sul contesto specifico di questa battuta.
Dopo il successo per 2-0 sulla Francia, nello spogliatoio della Spagna non sono mancati festeggiamenti e sfottò, con una battuta rivolta probabilmente a Olise o Dembélé. Intanto il CT de la Fuente ha esaltato la prestazione della Roja, già concentrata sulla finale mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Oh, hai visto Messi? Certo, ma poi ha segnato anche Ronaldo. Secondo me il Portogallo può vincere. No, la Francia ha Mbappé, Olise, mo’ pure Dembélé s’è svegliato. Anche l’Inghilterra ha Bellingham e Kane, forse pure Saka. Lamine Yamal inve facebook
ho rifatto Dembélé per guadagnare più forza, e funziona! reddit
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