Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nella semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra, portando la sua squadra in finale. Dopo il gol, l’attaccante ha mostrato emozione, con lacrime e parole che indicano come quello sia il momento più importante della sua carriera. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, contribuendo alla qualificazione dell’Argentina alla fase finale del torneo.

Lautaro Martinez, gol decisivo e lacrime dopo Inghilterra-Argentina: le parole dell’attaccante e capitano dell’Inter. Lautaro Martinez si è preso la scena nella semifinale del Mondiale tra Argentina e Inghilterra. Entrato all’ 81’, l’attaccante dell’ Inter ha toccato appena due palloni: con il primo ha segnato il gol che ha mandato la Seleccion in finale. Un momento enorme, raccontato dallo stesso capitano nerazzurro in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il giorno dopo la partita, Lautaro ha vissuto un vortice di emozioni: la gioia per la rete decisiva, le lacrime nello spogliatoio, il pensiero alla famiglia e la consapevolezza che ora manca soltanto l’ultimo passo contro la Spagna, campione d’Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lautaro Martinez trascina l’Argentina in finale: «È il gol più importante della mia carriera»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EL GOL DEL TORO LAUTARO MARTINEZ PARA EL 3 A 1 ARGENTINA VS SUIZA DESDE UN ANGULO IMPERDIBLE DE VER

Notizie e thread social correlati

Lautaro Martinez trascina l’Argentina: sarà finale con la SpagnaL'Argentina ha superato la semifinale e raggiunge la finale del Mondiale contro la Spagna.

Highlights Inghilterra-Argentina, Lautaro Martinez regala la finale alla Seleccion: video gol e tabellino della semifinaleArgentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 nella semifinale dei Mondiali 2026 a Atlanta.

Temi più discussi: Lautaro Martinez trascina l’Argentina: sarà finale con la Spagna; Lautaro arma segreta: il Toro zittisce tutti e può fare la storia; Il colpo di testa di Lautaro vale la finale; Messi trascina l'Argentina: battuta l'Inghilterra 2-1, è finale mondiale.

#Lautaro Martinez trascina l' #Argentina in finale del #Mondiale2026 grazie a una rete leggendaria. Al 92° minuto, raccogliendo un preciso cross di #Messi, l'attaccante dell' #Inter ha insaccato di testa regalando una gioia immensa a tutto il paese. #inter x.com

Gol di testa di Lautaro Martínez su un grande cross di Messi con il piede destro. reddit

Agustina Gandolfo tifa per Lautaro Martínez dagli spalti: È un padre bravissimo, molto affettuoso; è lui che pulisce, disegna con i figli, si siede con loro per fare ...Mentre l'Argentina è pronta per la finale dei Mondiali, anche grazie al gol decisivo di Lautaro Martínez, conosciamo meglio la moglie Augustina Gandolfo e la loro storia ... vanityfair.it

Lautaro Martinez trascina l'Argentina in finale: gol all'Inghilterra e rivincita al Mondiale, ora il Toro vuole un posto nella leggendaMONDIALI 2026 - Dopo le critiche ricevute al Mondiale in Qatar, Lautaro Martinez si è preso la scena negli Stati Uniti diventando il protagonista dell'Argentina ... eurosport.it