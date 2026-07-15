Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 nella semifinale dei Mondiali 2026 a Atlanta. Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo, regalando alla Seleccion la qualificazione alla finale. La partita si è svolta tra tensioni e occasioni da entrambe le squadre. Quattro anni dopo il loro confronto del 2022, le due nazionali si sono affrontate nuovamente in un match ad alta intensità.

Argentina e Inghilterra si sono affrontate nella seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ecco cosa è successo ad Atlanta Ventiquattro anni dopo, l’Inghilterra e l’Argentina si ritrovano contro in un Mondiale. La posta in palio è elevatissima ovvero la finale di domenica 19 luglio contro la Spagna, vincitrice ieri per 2-0 contro la Francia. – calciomercato.it (foto Ansa) Una sfida sempre sentitissima quella fra queste due nazionali, la cui rivalità ha anche motivazioni extra calcistiche. Emblematico quanto avvenuto durante i due inni nazionali con le tifoserie che hanno fischiato sonoramente quello degli avversari. In campo, il primo tempo ha offerto pochissimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Highlights Inghilterra-Argentina, Lautaro Martinez regala la finale alla Seleccion: video gol e tabellino della semifinale

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Mondiali: Argentina in piazza, l'esultanza per i gol contro la Svizzera

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