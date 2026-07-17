Lautaro lacrime e storia È il gol che sognavo L’Inter aspetta il capitano per la conferma tricolore

Lautaro Martinez ha pianto dopo aver segnato il suo gol, descritto come il più desiderato. L'Inter attende ancora la conferma ufficiale del titolo di campione d'Italia con il capitano. In campo internazionale, l’attaccante argentino ha segnato contro l’Inghilterra, portando a casa vittorie e momenti di grande emozione, anche se il suo ruolo alla Altafini non è ancora definito.

Per il ruolo alla Altafini è un po’ presto, sebbene nell’Argentina abbia portato a gol, trionfo e lacrime. Ancora una volta, contro l’Inghilterra, Lautaro Martinez ha morso il freno in panchina e quando è entrato ha trasformato la rabbia per l’esclusione dal 1’ in energia positiva, segnando contro l’Inghilterra una delle reti più importanti della sua carriera. "Quella che tutti gli argentini avrebbero voluto segnare, quella che sognavo quando i miei genitori mi hanno comprato il primo paio di scarpini", racconta il capitano dell’Inter nelle innumerevoli interviste rilasciate dopo la fine della semifinale. In lacrime, per una gioia che ha pochi pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Lautaro Martinez Goal | Inter 2-0 Lazio

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