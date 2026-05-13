Lautaro Martinez ha segnato un gol decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, portando l’Inter alla vittoria. Con questa rete, il capitano nerazzurro si unisce a Crespo e Cruz tra i migliori marcatori nelle finali di questa competizione. La sua prestazione ha contribuito a consolidare il ruolo di Lautaro nella storia del club, rafforzando la sua posizione come protagonista nelle finali di coppa.

di Alberto Petrosilli Con la rete contro la Lazio, il “Toro” raggiunge Crespo e Cruz tra i bomber delle finali di Coppa Italia: Lautaro sempre più nella storia. La vittoria dell’Inter contro la Lazio nella finale di Coppa Italia non ha portato soltanto un nuovo trofeo ai nerazzurri, ma ha confermato ancora una volta la grandezza di Lautaro Martínez. Il capitano argentino, autore del gol che ha chiuso il match dell’Olimpico sullo 0-2, continua infatti a scrivere pagine importanti della storia interista. Come riportato da Opta, Lautaro ha raggiunto quota tre reti nelle finali di Coppa Italia con la maglia dell’Inter: nessuno ha fatto meglio nella storia del club.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro nella storia dell’Inter: il gol in finale consacra il capitano nerazzurro

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