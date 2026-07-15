Lautaro Martinez è scoppiato in lacrime dopo aver segnato il gol decisivo all'ultimo minuto contro l'Inghilterra, portando l'Argentina in finale ai Mondiali. Il giocatore ha raccontato di aver sognato quel momento fin da bambino, quando suo padre gli comprò i primi scarpini. Il gol al 92° minuto ha determinato la vittoria e la qualificazione alla finale, suscitando forte emozione sul campo.

In campo si è sciolto in lacrime quando il suo colpo di testa al 92' ha regalato all'Argentina la clamorosa vittoria last minute contro l'Inghilterra e la seconda qualificazione consecutiva alla finale dei Mondiali. Poi, davanti ai microfoni, Lautaro Martinez fatica a trattenere la gioia. "È incredibile, è davvero incredibile - esordisce al fischio finale -. Ho sempre sognato di segnare questo gol, da quando mio padre mi ha comprato un paio di scarpini. Mi sto godendo tutto questo, mi sto godendo la vita. Anche Enzo Fernandez ha segnato un gol fantastico. Questa squadra continua a dimostrare di che pasta è fatta". Visibilmente emozionato pure il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni, all'ennesima partita decisa con gli ingressi dalla panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro, lacrime dopo il gol all'Inghilterra: "Lo sognavo da quando mio padre mi ha comprato gli scarpini"

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