Un'attrice premio Oscar di 53 anni ha condiviso su Instagram un video teaser in cui si mostra immersa in un campo fiorito, avvolta da un asciugamano bianco. La clip fa parte di una strategia di comunicazione legata a una novità del marchio Goop, di cui è fondatrice. Il breve video ha come obiettivo sorprendere il pubblico e anticipare il lancio di un nuovo prodotto o iniziativa.

Gwyneth Paltrow punta ancora una volta sull’effetto sorpresa per lanciare una novità firmata Goop. L’attrice premio Oscar, 53 anni, ha pubblicato su Instagram un breve video teaser in cui appare immersa nella natura, in un campo fiorito, avvolta soltanto di un asciugamano bianco. Gwyneth Paltrow seminuda per Goop. Nelle immagini, ripresa di spalle, lascia cadere l’asciugamano proprio mentre la telecamera interrompe l’inquadratura, senza mostrare altro. Ad accompagnare il filmato una frase che lascia pochi dubbi sulla categoria del prodotto in arrivo: « Volete fare la doccia con noi? La prossima aggiunta alla vostra routine quotidiana sta per arrivare da Goop Beauty». 🔗 Leggi su Amica.it

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