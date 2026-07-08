Martedì 7 luglio, Sunday Rose, figlia maggiore di Nicole Kidman e Keith Urban, ha compiuto 18 anni. L'attrice premio Oscar ha condiviso alcune foto e una dedica per celebrare il traguardo, rivolgendo uno sguardo al passato.

Sunday Rose, la figlia maggiore di Nicole Kidman, è ufficialmente entrata nell’età adulta: martedì 7 luglio ha compiuto 18 anni, e la mamma ha voluto festeggiare dando un tenero sguardo al passato. Sunday Rose è maggiorenne: le foto inedite postate dalla mamma. L’attrice premio Oscar ha condiviso su Instagram due foto che ritraggono Sunday Rose piccolissima: in una la bambina è seduta sulle ginocchia della mamma, nell’altra è ritratta di spalle con il pannolino e un costume con ali da angelo, che richiama il commento di Kidman. «Buon diciottesimo compleanno angelo mio, non potresti essere più amata ». Sunday Rose è la prima figlia nata dall’amore tra Nicole Kidman, oggi 59 anni, e Keith Urban. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sunday Rose, la figlia maggiore di Nicole Kidman e Keith Urban, martedì 7 luglio ha compiuto 18 anni. Le foto e la dedica dell'attrice premio Oscar

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AS NICOLE KIDMAN'S ELDEST BIOLOGICAL DAUGHTER, SUNDAY DOESN'T HAVE THE STRIKING FACIAL FEATURES

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Nicole Kidman augura a sua figlia, Sunday Rose, un felice 18° compleanno reddit

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