Su Netflix è disponibile il nuovo film con l’attrice Premio Oscar Sally Field. La storia segue Tova, un’anziana vedova che inizia a lavorare in un acquario. Nel corso della narrazione, Tova sviluppa un’amicizia improbabile con un'inafferrabile creatura luminosa. Il film si concentra sui momenti di scoperta e connessione tra i personaggi, offrendo una trama che combina elementi di realismo e fantasia.

Oggi approda su Netflix uno dei titoli più attesi della piattaforma: Creature luminose, l'adattamento del fortunato romanzo d'esordio di Shelby Van Pelt. Diretto da Olivia Newman (già regista de La ragazza della palude), il film traspone sul piccolo schermo una storia che ha incantato milioni di lettori, restando per oltre un anno nelle classifiche dei bestseller. Si tratta di un racconto delicato e profondo che esplora la solitudine, il lutto e la bellezza dei legami più inaspettati, quelli capaci di ridare colore a una vita che sembrava ormai sbiadita. La storia ruota attorno a Tova Sullivan, una donna di settant'anni rimasta vedova che, per sconfiggere la solitudine e il dolore mai sopito per la scomparsa del figlio Erik, lavora nel turno di notte come addetta alle pulizie all’acquario di Sowell Bay.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Creature luminose, su Netflix il nuovo film con l'attrice Premio Oscar Sally Field

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