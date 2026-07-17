Il club spagnolo ha dichiarato di non voler cedere il giocatore, anche se arrivassero offerte da 200 milioni di euro. Il CEO ha affermato che Alvarez rimarrà in squadra e che non sono in programma trattative di vendita. La posizione ufficiale è stata comunicata pubblicamente, confermando il suo ruolo nel progetto della squadra. La decisione chiude di fatto ogni possibilità di trasferimento per il calciatore.

L’Atletico Madrid non vuole vendere Julian Alvarez! Il CEO Gil Marin è uscito allo scoperto per svelare la posizione sull’argentino. Il futuro di Julián Álvarez si tinge definitivamente di biancorosso, ponendo fine a una delle telenovele più calde della sessione estiva. Il CEO dell’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha infatti alzato una vera e propria trincea di mercato attorno al fortissimo attaccante argentino, spegnendo sul nascere ogni possibile indiscrezione legata a una sua imminente partenza. Nelle ultime ore, le voci insistenti di un forte interessamento da parte del Barcellona avevano infiammato l’ambiente e fatto sperare i tifosi catalani, ma la risposta della dirigenza dei Colchoneros è arrivata in maniera perentoria, blindando il calciatore nella capitale spagnola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Atletico Madrid blinda Julian Alvarez! Il CEO Gil Marin tuona: «Non vogliamo cederlo! Non accetteremo neanche offerte da 200 milioni»

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