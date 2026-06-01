L'Atletico Madrid ha confermato la permanenza di Julian Alvarez, respingendo un’offerta del Barcellona. Il presidente del club ha dichiarato che l’attaccante resterà a lungo. Alvarez, arrivato quest’anno, era stato cercato intensamente dal club catalano, ma la società madrilena ha deciso di mantenerlo in squadra. La trattativa non è andata a buon fine e il giocatore continuerà con l’Atletico Madrid.

Atletico Madrid blinda Julian Alvarez dopo il maxi-assalto del Barcellona. Cerezo ha parlato così dell’argentino. Il calciomercato internazionale si infiamma con una clamorosa indiscrezione che coinvolge due delle principali potenze de LaLiga spagnola. Nelle ultime ore, infatti, le luci dei riflettori si sono accese sul futuro di Julian Alvarez, divenuto in breve tempo uno dei pilastri inamovibili nello scacchiere tattico di Diego Pablo Simeone. Nonostante le forti sirene di mercato provenienti dalla Catalogna, la dirigenza dei Colchoneros ha deciso di erigere un vero e proprio muro a protezione del proprio gioiello. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’assalto blaugrana: 100 milioni sul tavolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’Atletico Madrid blinda Julian Alvarez! Respinto (per ora) il maxi-assalto del Barcellona. Cerezo: «Resterà qui per molte stagioni»

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