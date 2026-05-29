Il Barcellona ha presentato un’offerta ufficiale di 100 milioni di euro per l’acquisto di Julian Alvarez dall’Atletico Madrid. La proposta è stata comunicata ai dirigenti dell’Atletico, che si sono mostrati irritati per l’offerta ricevuta. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli sui possibili sviluppi. La cifra rappresenta una delle offerte più alte per il giocatore in questa sessione di mercato.

Barcellona spinge per Julian Alvarez: offerta ufficiale da 100 milioni all’Atletico Madrid! Ecco cosa sta succedendo. Il calciomercato internazionale è pronto a registrare uno dei colpi più clamorosi e inaspettati dell’intera stagione. Nelle ultime ore, il Barcellona ha deciso di rompere definitivamente gli indugi e ha presentato la sua prima offerta ufficiale all’Atlético Madrid per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse argentino Julián Álvarez. La dirigenza blaugrana fa tremendamente sul serio ed è intenzionata a regalare al proprio scacchiere tattico un attaccante di livello assoluto, capace di spostare in modo radicale gli equilibri della Liga spagnola e della prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona fa sul serio per Julian Alvarez: offerta ufficiale da 100 milioni all’Atletico Madrid! Colchoneros irritati

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