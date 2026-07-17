Dopo otto mesi di latitanza, un uomo è stato arrestato nel Veronese. Era ricercato dal 9 novembre 2025, quando aveva sparato almeno cinque colpi di arma da fuoco calibro 9x21 davanti a un locale a Lonato del Garda. L'episodio è avvenuto all’esterno del locale Just Me. L’uomo è accusato di tentato omicidio. La polizia ha eseguito l’arresto senza incidenti.

Era ricercato per tentato omicidio dal 9 novembre 2025, quando a Lonato del Garda (Brescia), all'esterno del locale Just Me, aveva fatto esplodere almeno cinque colpi di arma da fuoco calibro 9x21 in direzione dell'ingresso. Solo per puro caso non si era verificata una strage, i ragazzi dentro al locale - inaugurato appena due settimane prima - erano moltissimi. Oggi la cattura a Castelnuovo del Garda (Verona): i Carabinieri di Desenzano del Garda hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino straniero, di 38 anni, per il reato di tentato omicidio. L'uomo si era reso irreperibile da tempo, sfuggendo ai primi provvedimenti restrittivi. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Latitante da otto mesi dopo una sparatoria al Just Me di Lonato, arrestato nel Veronese: l'uomo è accusato di tentato omicidio

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